Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Άνδρας τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κούτουπα στον 'Αγιο Βλάσιο Αγρινίου και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών "'Αγιος Ανδρέας".

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για την έρευνα και διάσωση και με τη χρήση ορειβατικού εξοπλισμού μετέφερε τον άνδρα σε προσβάσιμο σημείο.

Ο τραυματίας παρέλαβε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) και μεταφέρθηκε αρχικά στην Αεροπορική Βάση Αράξου, απ' όπου το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «'Αγιος Ανδρέας» διακομίστηκε ο άνδρας που τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κούτουπα στον 'Αγιο Βλάσιο Αγρινίου.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, ειδοποιήθηκε σήμερα κατά τις μεσημεριανές ώρες για έρευνα και διάσωση άνδρα, από δύσβατο σημείο στην περιοχή Κούτουπα στον 'Αγιο Βλάσιο Αγρινίου.

Οι πυροσβέστες, αφού εντόπισαν τον τραυματισμένο άνδρα, με συντονισμένες ενέργειες, όπως αναφέρει η Πυροσβεστική σε ανακοίνωσή της, και με τη χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, από όπου τον παρέλαβε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.). Ο άνδρας, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Αεροπορική Βάση Αράξου όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ώστε να διακομισθεί στο ΓΝ Πατρών 'Αγιος Ανδρέας.

Για την επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες από τις Π.Υ. Αγρινίου και Μεσολογγίου, την 6η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 6ης και 7ης Α.Κ. καθώς και Ομάδα Σ.μηΕ.Α. της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Ελλάδας.

Επίσης, κινητοποιήθηκαν ελικόπτερα του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.).

