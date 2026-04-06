Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας που έπεσε σε δύσβατο σημείο στη Θεσσαλονίκη και παραδόθηκε σε σκάφος του Λιμενικού Σώματος για τη μεταφορά του σε σημείο, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε περιοχή του δήμου Θερμαϊκού.

Για τον εντοπισμό του επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας ύστερα από πτώση του σε δύσβατο σημείο και παραδόθηκε σε σκάφος του Λιμενικού Σώματος για τη μεταφορά του σε σημείο όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε περιοχή του δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 5, 2026

