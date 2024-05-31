Η Karolina Markiewicz-Kuskowska αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου της Henkel για την Ελλάδα και την Κύπρο από την 1η Ιουνίου 2024, συμπληρωματικά στον ρόλο της, ως γενική διευθύντρια για την HCB (Henkel Consumer Brands).

Η κα Markiewicz-Kuskowska διαδέχεται τον Γιώργο Τσουνάκη, ο οποίος αποχωρεί στις 30 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της συνταξιοδότησής του, μετά από 27 χρόνια επιτυχημένης θητείας και εξαιρετικής προσφοράς από διάφορες θέσεις ευθύνης στη Henkel Hellas.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, υπό την ηγεσία του κ. Τσουνάκη, η Henkel Hellas και η Schwarzkopf Professional διέγραψαν μια αξιοσημείωτη πορεία στην ελληνική αγορά αξιοποιώντας το πρωτοποριακό πνεύμα, τη γνώση και τους πόρους της εταιρείας σε συνδυασμό με ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων, επικοδομητικές συνεργασίες και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Στη διάρκεια της θητείας του ως προέδρος, ο κ. Τσουνάκης εκπροσώπησε και προέβαλε με επιτυχία τις αξίες και των δύο εταιρειών τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον, αναπτύσσοντας παράλληλα και ενδυναμώνοντας το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας μεταξύ των συναδέλφων του.

Η κα Markiewicz-Kuskowska ανέλαβε το 2022 τη θέση της γενικής διευθύντριας της Henkel Consumer Brands για Ελλάδα και Κύπρο με στόχο, αφενός, να βελτιστοποιήσει τις επιδόσεις της νέας εταιρικής μορφής σε βασικά στρατηγικά θέματα, όπως είναι η καινοτομία, η βιωσιμότητα και η ψηφιοποίηση προς όφελος των πελατών και των καταναλωτών και, αφετέρου, να φροντίσει τους ανθρώπους οι οποίοι αποτελούν τους πραγματικούς μοχλούς επιτυχίας.

Η κα Markiewicz-Kuskowska έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στο marketing, το trademarketing και τις πωλήσεις για εταιρείες καταναλωτικών αγαθών.

Από το 2013, είναι μέλος της οικογένειας της Henkel καλύπτοντας ρόλους αυξημένης ευθύνης όπως ο ρόλος της γενικής διευθύντριας της Henkel Beauty Care στην Τσεχία και τη Σλοβακία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

