Μία 41χρονη συνελήφθη στην Πάτρα, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκου και ηθική αυτουργία σε προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Επίσης, για την ίδια υπόθεση, κατηγορείται και ο πατέρας του ανήλικου, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων, ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από καταγγελία της μητέρας του ανηλίκου, προέκυψε ότι η συλληφθείσα είχε αποστείλει στον ανήλικο, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, δύο βίντεο που βιντεοσκόπησε η ίδια και απεικόνιζαν το παιδί γυμνό.

Παράλληλα, η συλληφθείσα κατά τη βιντεοσκόπηση του ανηλίκου προκαλούσε τον πατέρα του να του ασκεί σωματική βία και να ενεργεί χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του.

Σε έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στο σπίτι της κατηγορούμενης βρήκαν και κατάσχεσαν ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, περιέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας, ενώ από την έρευνα διαπιστώθηκε και διαμοιρασμός μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Τα όσα εντόπισαν οι αστυνομικοί απεστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

