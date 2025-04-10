Με κινηματογραφική ταχύτητα κλάπηκε από περιφραγμένο και θεωρητικά ασφαλή χώρο αυτοκίνητο, μέσα στις εγκαταστάσεις της ΒΙΠΕ Σίνδου, όπως φαίνεται σε βίντεο που έχει στη διάθεσή του τo emakedonia.gr.

«Με μεγάλη λύπη και απογοήτευση, θέλω να αναφέρω την διάρρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 02/04/2025 στον χώρο των εγκαταστάσεών μου, ο οποίος βρίσκεται στην Α1 είσοδο της ΒΙ.ΠΕ.Θ Σινδου . Ο χώρος διέθετε κάμερες ασφαλείας και συναγερμό. Σύμφωνα με την καταγραφή, η διάρρηξη σημειώθηκε στις 1:40π.μ.,όταν 4 δράστες όπως καταγράφηκαν, εισέβαλαν στο συνεργείο παραβιάζοντας δύο γκαραζοπορτες με Ι.Χ. όχημα χρώματος κόκκινο, καταφέρνοντας να αφαιρέσουν το αγροτικό όχημα της κατοχής μου μάρκας TOYOTA HILUX, χρώματος ασημί. Μετά τη διάρρηξη κάλεσα τις Αρχές για την καταγραφή των γεγονότων και κατέθεσα μήνυση κατά αγνώστων στο Αστυνομικό Τμήμα Δέλτα. Λυπάμαι βαθιά για το περιστατικό. Είναι πολύ στενάχωρο να βλέπεις την επιχείρηση σου να γίνεται στόχος εγκληματικών ενεργειών. Ελπίζω ότι οι αρμόδιες Αρχές και τα μέσα θα διερευνήσουν την υπόθεση, ώστε να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις μας και να απαιτήσουμε περισσότερη ασφάλεια», επισημαίνει ο επιχειρηματίας.

Πηγή: skai.gr

