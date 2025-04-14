Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες τρία αυτοκίνητα μετά από φωτιά σε απορρίμματα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Μεγάλης Δευτέρας για φωτιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε σε απορρίμματα επί της οδού Δαναϊδών, στο κέντρο της πόλης, στις 02:15. Γρήγορα οι φλόγες επεκτάθηκαν σε αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ενώ ένα αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς και άλλα δύο υπέστησαν υλικές ζημιές, σύμφωνα με το thestival.gr.

