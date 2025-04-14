Σε εξέλιξη βρίσκεται, από το βράδυ της Κυριακής, επιχείρηση διάσωσης τριών ατόμων που είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατη χαράδρα στην περιοχή της Βαράσοβας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι τρεις ορειβάτες αποπροσανατολίστηκαν και εγκλωβίστηκαν σε δυσπρόσιτο σημείο.

Η ορειβατική ομάδα έρευνας και διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ, με 4 άτομα εντόπισαν τους τρεις ανθρώπους και η επιχείρηση μεταφοράς τους σε ασφαλές σημείο είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν και υπάλληλοι από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία οι οποίοι όμως έχουν μείνει στο ξεκίνημα του βουνού και δεν έχουν ακολουθήσει την ομάδα, λόγω επικινδυνότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.