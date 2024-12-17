Θεσσαλονίκη: Επείγουσα εισαγγελική έρευνα για την ακινητοποίηση και εκκένωση συρμού του Μετρό

Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση διεξάγεται για το συμβάν του περασμένου Σαββάτου, το οποίο προκάλεσε την ακινητοποίηση συρμού του Μετρό Θεσσαλονίκης και την εκκένωση των επιβατών του.

Όπως φαίνεται σε βίντεο και φωτογραφίες που ανέβηκαν στα social media, οι επιβάτες του συρμού που χάλασε, κατέβηκαν από τον συρμό και περπάτησαν με τα πόδια στις σήραγγες μέχρι τον επόμενο σταθμό.

Την ποινική έρευνα παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης προς το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου, που καλείται να την φέρει εις πέρας. Είχε προηγηθεί σχετικό έγγραφο για εντολή διενέργειας έρευνας από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδικήματα που διερευνάται εάν στοιχειοθετούνται είναι αυτά των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς και της έκθεσης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην εισαγγελική παραγγελία ζητείται να δοθούν απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:

γιατί σημειώθηκε η διακοπή λειτουργίας του Μετρό και γιατί δεν επανεκκίνησε άμεσα,

εάν η εκκένωση των επιβατών, μέσω των πεζοδιαδρόμων της σήραγγας, έγινε με ασφάλεια κι εάν τηρήθηκαν τα σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας για αυτές τις περιπτώσεις και, τέλος,

εάν οι συνοδοί του συρμού που συμμετείχαν στην εκκένωσή του διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση για να απομακρύνουν τους επιβάτες και ειδικά ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα ή είναι καθηλωμένοι σε αναπηρικά αμαξίδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

