Σωτήρια αποδείχθηκε η παρέμβαση των αστυνομικών που ενημερώθηκαν για πτώση άνδρα στη θάλασσα, κοντά σε αντλιοστάσιο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ανταποκρίθηκαν άμεσα σε κλήση από το Κέντρο Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης για άτομο που είχε πέσει στη θάλασσα, κοντά σε αντλιοστάσιο.

Μόλις έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν το άτομο με τα ρούχα μέσα στο νερό, κάτω από την προβλήτα, να προσπαθεί να επιπλεύσει χωρίς να υπάρχει σημείο στήριξης. Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας μια σκάλα εργασίας που βρήκαν στο αντλιοστάσιο, την επέκτειναν προς τη θάλασσα και έδωσαν οδηγίες στο άτομο να κρατηθεί από αυτή. Με συντονισμένες προσπάθειες, κατάφεραν να το τραβήξουν προς την επιφάνεια και να το απεγκλωβίσουν.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης από τη Θεσσαλονίκη αρχικά προσπαθούν να καθησυχάσουν τον άνδρα λέγοντας του «Σε κρατάμε, μη στεναχωριέσαι».

Ένας εξ αυτών στη συνέχεια έδωσε το σήμα «δώστε ένα-δύο-τρία να δώσουμε» και ο άνδρας ανασύρεται από το νερό.

Στη συνέχεια, του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, τον σκέπασαν με κουβέρτα για την αποφυγή υποθερμίας, ενώ στο σημείο κατέφθασε ασθενοφόρο που τον μετέφερε σε νοσοκομείο.

Η ανάρτηση της ΕΛΑΣ για τη διάσωση στη Θεσσαλονίκη:

📍 Μόλις έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν το άτομο με τα ρούχα μέσα στο νερό, κάτω από την προβλήτα, να προσπαθεί να επιπλεύσει χωρίς να υπάρχει σημείο στήριξης. Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας μια σκάλα εργασίας που βρήκαν στο αντλιοστάσιο, την επέκτειναν προς τη θάλασσα και έδωσαν οδηγίες στο άτομο να κρατηθεί από αυτή. Με συντονισμένες προσπάθειες, κατάφεραν να το τραβήξουν προς την επιφάνεια και να το απεγκλωβίσουν.

🚑 Στη συνέχεια, του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, τον σκέπασαν με κουβέρτα για την αποφυγή υποθερμίας, ενώ στο σημείο κατέφθασε ασθενοφόρο που τον μετέφερε σε νοσοκομείο.

🙏 Οι ενέργειες των αστυνομικών ανέδειξαν την ετοιμότητα και την αφοσίωσή τους στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Πηγή: skai.gr

