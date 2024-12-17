Πύργος: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο στην οδό Πατρών

Δίκυκλο που κινούνταν με κατεύθυνση προς Πύργο, συγκρούστηκε το πρωί της Τρίτης, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αυτοκίνητο, στην οδό Πατρών, κοντά στο δημοτικό στάδιο της πόλης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 41χρονου οδηγού του δικύκλου.
Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης:
Ο τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο του Πύργου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews φέρει κατάγματα, ενώ η κατάσταση του δεν εμπνέει ανησυχία.
