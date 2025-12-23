Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εμπρηστική επίθεση σε βάρος περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη (Βίντεο και Φωτογραφίες)

Το πλήρωμα του περιπολικού που βρέθηκε στο στόχαστρο κουκουλοφόρων στο κέντρο της πόλης, ήταν επιφορτισμένο με την φρούρηση του Τουρκικού Προξενείου.

Εμπρηστική επίθεση σε βάρος περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη

Εμπρηστική επίθεση σε βάρος περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ. σημειώθηκε τα ξημερώματα από ομάδα κουκουλοφόρων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, στις 2:20 μια ομάδα περίπου 10 ατόμων επιτέθηκε με ισάριθμες βόμβες μολότοφ σε περιπολικό της Άμεσης Δράσης που βρισκόταν σταθμευμένο πίσω από το Τουρκικό Προξενείο. Τη στιγμή της επίθεσης στο περιπολικό επέβαινε ένας αστυνομικός. Από την επίθεση προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης φθορές στον προφυλακτήρα του οχήματος. Το πλήρωμα του περιπολικού που βρέθηκε στο στόχαστρο των κουκουλοφόρων ήταν επιφορτισμένο με την φρούρηση του Τουρκικού Προξενείου.

Οι δράστες της επίθεσης αφού πέταξαν τις βόμβες μολότοφ απομακρύνθηκαν πεζοί μέσω της οδού Αποστόλου Παύλου προς την Άνω Πόλη. Φορούσαν μαύρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη περιπολικό μολότοφ κουκουλοφόροι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark