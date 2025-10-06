Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 74χρονος πρώην δήμαρχος του Βουκουρεστίου, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος, που εκκρεμεί εις βάρος του από τις Αρχές της Ρουμανίας. Οι Ρουμάνοι ζητούν την έκδοσή του προκειμένου να εκτίσει ποινή φυλάκισης 10 ετών και 8 μηνών, την οποία τού επέβαλε το 2015 Δικαστήριο του Βουκουρεστίου για υπόθεση διαφθοράς.

Για την έκδοσή του ή μη θα αποφανθεί το επόμενο διάστημα το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, σε συνεδρίαση επ' ακροατηρίω. Μέχρι τότε θα βρίσκεται σε καθεστώς ελευθερίας, υπό τους όρους της εμφάνισης, τρεις φορές τον μήνα, σε αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 5000 ευρώ.

Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελέως Εφετών, όπου προσήχθη το πρωί, ο 74χρονος Ρουμάνος, πρώην γερουσιαστής και δήμαρχος Βουκουρεστίου (2008-15), δήλωσε ότι δεν συναινεί στην έκδοσή του, ενώ κατά πληροφορίες, έκανε λόγο για «πολιτική δίωξη» εις βάρος του.

Ο ίδιος φέρεται να ζει μόνιμα στην Ελλάδα από το 2019, αρχικά στην Αθήνα και μετέπειτα στη Χαλκιδική. Την έκδοσή του, με ευρωπαϊκό ένταλμα, είχαν ζητήσει οι Αρχές της Ρουμανίας και το 2022, αλλά τότε το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών αποφάσισε να μην τον εκδώσει.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 74χρονος, ο οποίος διατηρεί και την ιδιότητα του καθηγητή ιατρικής - χειρουργικής, είχε επικαλεστεί τότε σοβαρούς λόγους υγείας και ενδεχόμενη κράτησή του σε καθεστώς εγκλεισμού θα επιβάρυνε την κατάστασή του.

Οι Αρχές της Ρουμανίας, όμως, επανήλθαν με νεότερο ένταλμα και στα διωκτικά έγγραφα που έστειλαν τώρα στις ελληνικές Αρχές επισημαίνουν, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης στη χώρα τους.

Η υπόθεση για την οποία καταδικάστηκε στην πατρίδα του φαίνεται να συνδέεται με τα δημαρχικά του καθήκοντα και συγκεκριμένα με διορισμό προσώπου στην υπηρεσία νεκροταφείων και κήπων του Βουκουρεστίου. Σύμφωνα με την απόφαση του ρουμανικού Δικαστηρίου, ο ίδιος φέρεται να απαίτησε 25.000 ευρώ για να διορίσει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, ενώ ποσό ύψους 11.000 ευρώ θα κατέληγε σε μέλος της επιτροπής διορισμού.

Καταδικάστηκε για τις πράξεις της δωροληψίας, του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και της εγκληματικής οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι ο εκζητούμενος συνελήφθη σε υπαίθριο χώρο του αεροδρομίου «Μακεδονία», όπου μετέβη για να υποδεχθεί μία φίλη του από τη Ρουμανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

