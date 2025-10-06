Στιγμές τρόμου έζησε μια ηλικιωμένη γυναίκα, στα χέρια ληστών, στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου.

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον δύο άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, μπήκαν στο σπίτι 85χρονης, στις 4 περίπου τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Αρχικά την απείλησαν για να τους πει που βρίσκονταν χρήματα και κοσμήματα και στη συνέχεια άρχισαν να τη χτυπούν. Αφού απέσπασαν χρυσαφικά και ένα μικρό χρηματικό ποσό τράπηκαν σε φυγή, έχοντας όμως προηγουμένως φιμώσει την ηλικιωμένη.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, μια γειτόνισσα αντιλήφθηκε πως κάτι συνέβαινε και κάλεσε την αστυνομία.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου σε κακή κατάσταση, ενώ οι έρευνες για τους δράστες είναι εξέλιξη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.