Ελεύθερες αφέθηκαν οι τρεις ανήλικες, δύο 14χρονες και μία 16χρονη, που κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν κατά 14χρονης, έξω από σχολείο της Μενεμένης Θεσσαλονίκης.

Ορίστηκε δικάσιμος για να δικαστούν ενώπιον δικαστηρίου ανηλίκων. Εις βάρος τους, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, κατά συναυτουργία, όπως επίσης για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, επειδή μία από τις εμπλεκόμενες βιντεοσκόπησε με κινητό τηλέφωνο την επίθεση.

Η 14χρονη απευθύνθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ προέβη σε καταγγελία στην αστυνομία, σε συνέχεια της οποίας συνελήφθησαν οι τρεις ανήλικες.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν οι κηδεμόνες τους, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ αφέθηκαν, επίσης, ελεύθεροι ενόψει διεξαγωγής προκαταρκτικής έρευνας, την οποία παρήγγειλε η εισαγγελέας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

