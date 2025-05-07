Στις 06.30 το πρωί έφτασε από την Ιταλία, στο αμαξοστάσιο της Πυλαίας, ο πρώτος από τους συνολικά 15 νέους συρμούς που έχει δρομολογηθεί να αποκτήσει το Μετρό Θεσσαλονίκης, ενώ σε 40 ημέρες αναμένεται η άφιξη και του δεύτερου, από τους συνολικά 15 νέους που έχουν παραγγελθεί. Αυτό επισήμανε, μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο υποδιευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης, Νίκης Δένης, ο οποίος έκανε γνωστή την είδηση άφιξης του νέου συρμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (fb).

Ο νέος συρμός, όπως εξηγεί ο κ. Δένης, αφού συναρμολογηθεί και κάνει τα απαραίτητα δοκιμαστικά του δρομολόγια τις βραδινές ώρες, θα ενταχθεί στο στόλο του Μετρό Θεσσαλονίκης, αυξάνοντας και τον συνολικό αριθμό των τρένων στα 19.

Οι 15 νέοι συρμοί αφορούν σε μια παραγγελία της «Ελληνικό Μετρό ΑΕ», ύψους 150 εκατ. ευρώ, και θα δρομολογηθούν για την κάλυψη των αναγκών της βασικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, αλλά και της επέκτασής του προς την Καλαμαριά.

Κάθε ένας από τους νέους συρμούς, αποτελείται από τέσσερα οχήματα, έχει συνολική χωρητικότητα 450 επιβατών και το ελάχιστο ποσοστό των καθήμενων είναι τουλάχιστον 20%.

Πηγή: skai.gr

