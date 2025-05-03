Μια γυναίκα τραυματίστηκε βαρύτατα σήμερα νωρίς το πρωί μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε υπόγειο πάρκινγκ πολυκατοικίας, κάτω από υποκατάστημα τράπεζας, στη Θεσσαλονίκη.

Η έκρηξη σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πλάτωνος και Αγίου Δημητρίου, στο κέντρο της πόλης, περίπου στις 5 και μισή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η περαστική γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρότατα και υπέστη ακρωτηριασμό άκρου.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ΚΑΡΠΑ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και δίνει μάχη για τη ζωή της.

Το συγκεκριμένο υποκατάστημα τράπεζας, στην οδό Πλάτωνος, έχει γίνει στόχος αντιεξουσιαστών αρκετές φορές.

Από την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές σε διπλανά καταστήματα, ενώ έσπασαν τζάμια σε πολυκατοικίες.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και ερευνά όλα τα σενάρια.



