Διάρρηξη Ι.Χ. αυτοκινήτου, από το οποίο οι δράστες έκλεψαν δύο τσάντες που περιείχαν μετρητά ύψους 350.000 ευρώ, εξιχνίασε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη.

Οι δράστες που ταυτοποιήθηκαν, είναι δύο Έλληνες, 33 και 41 ετών, εκ των οποίων ο δεύτερος ήδη απολογήθηκε σε ανακριτή και κρίθηκε προφυλακιστέος.

Η κλοπή, σύμφωνα με την Αστυνομία, έγινε τον Νοέμβριο του 2022 στη Σίνδο.

Οι δύο κατηγορούμενοι φαίνεται πως παρακολουθούσαν τις κινήσεις του 59χρονου ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Όταν το θύμα έκανε ανάληψη των χρημάτων από τραπεζικό υποκατάστημα και στάθμευσε ακολούθως το αυτοκίνητο έξω από την επιχείρησή του, εκείνοι ανέλαβαν δράση.

Χρησιμοποίησαν δικό τους όχημα για να απομακρυνθούν από το σημείο, το οποίο εντοπίστηκε λίγους μήνες αργότερα σε περιοχή της Αττικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

