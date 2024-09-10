Λογαριασμός
Καρέτα καρέτα διέκοψε... γυρίσματα ταινίας ερωτικού περιεχομένου και δάγκωσε τον πρωταγωνιστή

Όλα ξεκίνησαν όταν το συνεργείο εντόπισε μία εγκλωβισμένη χελώνα στην παραλία όπου πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα

Χελώνα Ανάβυσσος

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Ανάβυσσο κατά τη διάρκεια του γυρίσματος ταινίας ερωτικού περιεχομένου.  Όλα ξεκίνησαν όταν το συνεργείο εντόπισε μία εγκλωβισμένη χελώνα στην παραλία όπου πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα και ο πρωταγωνιστής της ταινίας έσπευσε να τη βοηθήσει να απεγκλωβιστεί.

Βούτηξε στη θάλασσα αλλά την ώρα που προσπαθούσε να την απεγκλωβίσει, η χελώνα του επιτέθηκε δαγκώνοντάς τον στα… οπίσθια.

Ο άνδρας βγήκε αμέσως έξω και τα υπόλοιπα μέλη του συνεργείου κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη χελώνα.

