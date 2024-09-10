Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Ανάβυσσο κατά τη διάρκεια του γυρίσματος ταινίας ερωτικού περιεχομένου. Όλα ξεκίνησαν όταν το συνεργείο εντόπισε μία εγκλωβισμένη χελώνα στην παραλία όπου πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα και ο πρωταγωνιστής της ταινίας έσπευσε να τη βοηθήσει να απεγκλωβιστεί.

Βούτηξε στη θάλασσα αλλά την ώρα που προσπαθούσε να την απεγκλωβίσει, η χελώνα του επιτέθηκε δαγκώνοντάς τον στα… οπίσθια.

Ο άνδρας βγήκε αμέσως έξω και τα υπόλοιπα μέλη του συνεργείου κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη χελώνα.

Πηγή: skai.gr

