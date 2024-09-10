Λογαριασμός
Κακοκαιρία Atena: Άνοιξαν οι ουρανοί στη Δυτική Ελλάδα - Σε Ζάκυνθο και Κέρκυρα η περισσότερη βροχή

Η κακοκαιρία έχει κάνει από χθες την εμφάνισή της στα δυτικά της χώρας - Πώς θα κινηθεί το φαινόμενο τις επόμενες ώρες

κακοκαιρία

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημαντικά ύψη βροχής έχουν καταγραφεί τοπικά σε τμήματα του Ιονίου και της Δυτικής Ελλάδας τις πρωινές ώρες της Τρίτης.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 08:30 έχουν καταγραφεί στους μετεωρολογικούς σταθμούς Ζακύνθου και Κέρκυρας με 70 mm βροχής. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 08:30. 

meteo

Έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσε στη Ζάκυνθο η κακοκαιρία ΑΤΕΝΑ, με δυνατή βροχόπτωση και ισχυρούς ανέμους στη διάρκεια της νύχτας. 

Σύμφωνα με το ermisnews.gr, από την κακοκαιρία δημιουργήθηκαν προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα από την Πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. 

@worldweathernews24htv

Κακοκαιρία ATENA: Ζάκυνθος 10-9-24 ⛈️⛈️😲😮. 🎥 Video: Kostas Pylarinos

♬ πρωτότυπος ήχος - 🚒🚒⛈️⛈️⚡🌨️🌪️WWN24HTV 📺📺.

Προβλήματα δημιουργήθηκαν στην Κέρκυρα σύμφωνα με το corfutvnews.gr με κυρίαρχο χαρακτηριστικό τις καταιγίδες και τους κεραυνούς.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική σημειώθηκαν 5 πτώσεις κλαδιών σε δρόμους και στους τρεις δήμους.

Επίσης, χρειάστηκε να παρέμβουν και σε άντληση υδάτων σε ξενοδοχείο στη Νότια Κέρκυρα.

Αρκετές περιοχές του νησιού έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το kerkyrasimera.gr στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού στις περιοχές Δασιά, Κασιώπη, Νησάκι και Κορακιάνα. Στο κέντρο έμεινε χωρίς ρεύμα η Γαρίτσα. 

Από χτες η πυροσβεστική είναι σε επιφυλακή, ενώ στο νησί έχει έρθει και τμήμα της ΕΜΑΚ.

Προβλήματα σε Ηγουμενίτσα και Αργοστόλι

Η κακοκαιρία Atena προκάλεσε προβλήματα στην Ηγουμενίτσα κυρίως στο λιμάνι της πόλης, ενώ το Κεντρικό Λιμεναρχείο εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ασφαλείας.

Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε χθες στη Βόνιτσα, λόγω φωτιάς από κεραυνό.

Επίσης, από την κακοκαιρία που χτύπησε χθες την Κεφαλλονιάπροβλήματα σημειώθηκαν το απόγευμα στην παραλιακή στο Αργοστόλι αφού πλημμύρισε, για ακόμη μία φορά, από μία έντονη βροχόπτωση.

Live η πορεία της κακοκαιρίας Atena

