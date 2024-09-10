Λογαριασμός
Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε πεζό στη Θεσσαλονίκη

Ο άνδρας επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο στην περιοχή της Θέρμης Θεσσαλονίκης όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα

Θεσσαλονίκη

Θανατηφόρα παράσυρση σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης, στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στην περιοχή της Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου στις 5:40, ένας πεζός, ο οποίος προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο, παρασύρθηκε από όχημα στα Πράσινα Φανάρια, στο ρεύμα εισόδου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο 60χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Θεσσαλονίκη παράσυρση πεζός
