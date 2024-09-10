Θανατηφόρα παράσυρση σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης, στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στην περιοχή της Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου στις 5:40, ένας πεζός, ο οποίος προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο, παρασύρθηκε από όχημα στα Πράσινα Φανάρια, στο ρεύμα εισόδου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο 60χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: skai.gr

