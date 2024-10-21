Βόλος: Bιντεοσκούσε τις συνευρέσεις με τη σύντροφό του εν αγνοία της

Φρίκη προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη δράση ενός 45χρονου στον Βόλο, ο οποίος επιδίωξε να αποκομίσει χρηματικά οφέλη από τις ιδιωτικές στιγμές του με τη σύντροφό του, διακινώντας το υλικό το οποίο συνέλεγε σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gegonota, σε τουλάχιστον δύο από τα βίντεο που ανήρτησε, φαίνεται το ανήλικο παιδί του.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά την έκδοση εντάλματος την Τρίτη 15 Οκτωβρίου, με τις αρχές να του ασκούν δίωξη για παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή άλλου προσώπου.

Ο 45χρονος βαρύνεται επίσης με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου κάτω των τριών ετών.

Ήδη κρατούμενος στις φυλακές Λάρισας για ενδοοικογενειακή βία, ο κατηγορούμενος επρόκειτο να αποφυλακιστεί, όμως το νέο ένταλμα τον κράτησε στη φυλακή.

Οι αρχές ανακάλυψαν ότι είχε εγκαταστήσει κάμερες σε διάφορους χώρους του σπιτιού από το 2016 έως το 2020, καταγράφοντας τις ερωτικές του συνευρέσεις με τη σύντροφό του χωρίς τη συγκατάθεσή της ενώ μάλιστα, φέρεται να είχε και προσωπική ιστοσελίδα, στην οποία είχε αναρτήσει εκατοντάδες βίντεο με την ίδια.

Όταν εκείνη αντιλήφθηκε την παράνομη δράση του και τα βίντεο που διακινούνταν στο διαδίκτυο, απευθύνθηκε στην αστυνομία, καταγγέλλοντας τον.

