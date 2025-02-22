Για τη μετάβαση κλιμακίου της Αστυνομίας στην Καστοριά, όπου ζούσε και εργαζόταν ο 39χρονος Βασίλης Καλογήρου, μίλησε το πρωί του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Οι αστυνομικοί σίγουρα αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Έχει δοθεί μια παραγγελία στον Εισαγγελέα όπου τρεις συγκεκριμένοι συγγενείς θα δώσουν καταθέσεις συμπληρωματικές. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να βρουν μάρτυρες, οι οποίοι θα δώσουν στοιχεία, για να κινηθούμε περισσότερο είτε στην εγκληματική ενέργεια, είτε προς κάτι άλλο, δηλαδή ατύχημα, αυτοχειρία, παθολογικά αίτια», ανέφερε η κ. Δημογλίδου, προσθέτοντας:

«Κανείς δεν μπορεί στην παρούσα φάση να δώσει εξήγηση για τον θάνατο του 39χρονου. Είναι πρώτη φορά που στο σημείο βρέθηκαν δυο ιατροδικαστές, δυο εισαγγελικοί λειτουργοί, η Αστυνομία τόσο της Λάρισας όσο και κλιμάκιο της Θεσσαλονίκης. Έχει γίνει μια πάρα πολύ ακλή αυτοψία στον χώρο. Είναι πολύ σημαντικό που η τεχνική σύμβουλος της οικογένειας συμφωνεί και με τους δυο ιατροδικαστές μετά τη νεκροτομή».

Σε σχέση με την Καστοριά, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ενημέρωσε ότι οι αστυνομικοί συνομιλούν με το περιβάλλον στο οποίο κινούταν και έμενε ο 39χρονος, καθώς και με τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων που εξυπηρετούσε, αφού εργαζόταν σε 5 σχολεία ως ψυχολόγος. «Προσπαθούμε να καταλάβουμε αν κάτι τον απασχολούσε ή αν είχε δεχθεί απειλές χωρίς να το έχει εκμυστηρευτεί».

«Θα εξεταστεί και ο ιατρικός φάκελος του Βασίλη. Είναι κάτι που μας το ζητούν και οι ιατροδικαστές όπως και τα εργαστήρια. Θα ήταν πολύ σημαντικό να γνωρίζει η Αστυνομία αν αυτός ο άνθρωπος λάμβανε φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να είχε διακόψει ή αν υπήρχε ασθένεια ή ουσίες στον οργανισμό του».

Πηγή: skai.gr

