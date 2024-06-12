Ελεγχόμενες κυλιόμενες διακοπές ηλεκτροδότησης στις παράκτιες περιοχές του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, από Ιερισσό μέχρι Ουρανούπολη, θα πραγματοποιηθεί από αύριο έως τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Οι εργασίες γίνονται προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του δικτύου και υλοτομίες, αναγκαίες για να αποφευχθεί ο κίνδυνος παρατεταμένων απρόβλεπτων διακοπών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα πάντα με τον ΔΕΔΔΗΕ μόνο για αύριο Πέμπτη, οι διακοπές αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, κυρίως εκτός μεγάλων οικισμών, ενώ από την Παρασκευή 14 Ιουνίου και έως τις 21 Ιουνίου θα περιοριστούν σε μέγιστη διάρκεια δύο ωρών.

Ο Δήμος Αριστοτέλη αναφέρει σε ανακοίνωση του ότι αναγνώρισε την αναγκαιότητα των εργασιών, ωστόσο, εξέφρασε στον ΔΕΔΔΗΕ τον προβληματισμό για το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες εργασίες δεν πραγματοποιήθηκαν τους προηγούμενους μήνες και ζήτησε να καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να περιοριστεί ο χρόνος των διακοπών ηλεκτροδότησης στον ελάχιστο δυνατό.

Καλεί δε τους πολίτες να επιδείξουν υπομονή και κατανόηση για λίγες μέρες, καθώς οι εντατικές εργασίες συντήρησης του δικτύου είναι χρήσιμες και τις έχει ζητήσει επιτακτικά τα προηγούμενα χρόνια ο Δήμος Αριστοτέλη από τον ΔΕΔΔΗΕ καταγγέλλοντας τα φαινόμενα αιφνιδιαστικών διακοπών ηλεκτροδότησης του παρελθόντος, που συχνά διαρκούσαν ακόμα και ολόκληρα 24ωρα, λόγω βλαβών που οφείλονταν σε ελλιπή συντήρηση του δικτύου.

Για το ακριβές πρόγραμμα των διακοπών των επόμενων ημερών, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από τον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.