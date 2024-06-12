Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι την Παρασκευή στο Περιαστικό Δάσος και άλλες δασικές εκτάσεις

Η απαγόρευση κυκλοφορίας αποφασίστηκε λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς

Πυροσβεστική

Απαγορεύεται από αύριο, Πέμπτη 13 Ιουνίου, στις 10 το πρωί έως την Παρασκευή 14 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, η κυκλοφορία στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης και σε άλλες δασικές εκτάσεις, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης .

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων:

  • Στο τμήμα του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου), που περικλείεται από την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, την επαρχιακή οδό Πεύκων – Ασβεστοχωρίου – Εξοχής και την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Πανοράματος – Χορτιάτη,
  • στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου (Δασόκτημα Ωραιοκάστρου),
  • στο Δασόκτημα Πανοραματος (από ΧΔΑ Πλατανάκια μέχρι το Σκοπευτήριο)
  • στη δασική περιοχή Θέρμης και συγκεκριμένα πλησίον του Περιβαλλοντικού Πάρκου και του Δασοκτήματος Ισενλί
