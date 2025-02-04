Στις άκρες του δρόμου χωρίς να εμποδίζουν την κυκλοφορία παραμένουν τα τρακτέρ σε έξι περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας. Ωστόσο, ο αριθμός των αγροτών που μετέχουν στις διαμαρτυρίες αυξάνεται το τελευταίο 48ωρο.

Στη Θεσσαλονίκη, εκτός από τη συγκέντρωση των τρακτέρ σε δύο σημεία στην αερογέφυρα με συνολικά 72 γεωργικά μηχανήματα στον χορό των κινητοποιήσεων μετέχουν πλέον και αγρότες από τα ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Στην πλατεία Επανωμής βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένα 18.

Στην Ημαθία, η Τροχαία αναφέρει περισσότερα από 70 τρακτέρ στον κόμβο Νησελίου και 17 στη διασταύρωση Νάουσας με σιδηροδρομικό σταθμό.

Στο Κιλκίς παραμένουν στο γήπεδο Πολυκάστρου 38 τρακτέρ και στην είσοδο της πόλης του Κιλκίς έχουν μετρηθεί άλλα 30. Στην Πέλλα, αγρότες με τα τρακτέρ τους βρίσκονται σε τρία σημεία: Στον κόμβο Γυψοχωρίου 18, στη διασταύρωση Παραλίμνης 71 και στην Κρύα Βρύση 56. Στην Πιερία 23 τρακτέρ βρίσκονται στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών 22 τρακτέρ βρίσκονται συγκεντρωμένα στην άκρη του δρόμου στην είσοδο της Αλιστράτης και 18 στην πλατεία του χωριού Μαυροθάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

