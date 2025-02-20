Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού γυναίκας από χοάνη απορριμμάτων στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων της Ευκαρπίας.

Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, της Πυροσβεστικής και των διασωστών ήταν άμεση, ενώ μετά τον απεγκλωβισμό της, η 60χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου όπου νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, δεν απειλείται η ζωή της, ωστόσο η ίδια είναι πολυτραυματίας και φέρει τραύματα στη λεκάνη, τα πλευρά και σε άνω και κάτω άκρο.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για εργατικό ατύχημα καθώς η γυναίκα έπεσε από ύψος οκτώ μέτρων στη χοάνη των απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί εκεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

