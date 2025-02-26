Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκεη βλάβη στο μετρό μετά από πολλές ώρες

Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια του μετρό καθώς το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε χθες έχει πλέον αποκατασταθεί.

Ομαλή πλέον είναι η κυκλοφορία στο μετρό Θεσσαλονίκης, από τις 15.30 μετά το μεσημέρι. Υπενθυμίζεται ότι χθες σημειώθηκε δυσλειτουργία στην κυκλοφορία του μετρό καθώς από τον σταθμό της 25ης Μαρτίου έως εκείνον στη Νέα Ελβετία, ήταν σε λειτουργία μόνο η Τροχιά 2, από όπου και διεξαγόταν η κυκλοφορία. Τα δρομολόγια μεταξύ Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού 25ης Μαρτίου διεξάγονταν κανονικά και από τις δυο τροχιές. Οι επιβάτες για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους έως τον τέρμα έπρεπε να μετεπιβιβάζονται στον Σταθμό της 25ης Μαρτίου, από την τροχιά 1 στην τροχιά 2 και αντιστρόφως.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

