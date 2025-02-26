Το άνοιγμα των σχολείων σε Σαντορίνη και Αμοργό αναμένεται να εισηγηθεί αύριο ο ΟΑΣΠ

Το άνοιγμα των σχολείων αναμένεται να εισηγηθεί αύριο ο ΟΑΣΠ στη συνεδρίαση των δύο επιτροπών, σεισμικού και ηφαιστειακού κινδύνου.

Ειδικότερα, θα προταθεί το άνοιγμα των σχολείων στη Σαντορίνη και την Αμοργό για να επανέλθει σταδιακά η οικονομική και κοινωνική ζωή στα νησιά.

Σημαντικός παράγοντας που συνετέλεσε σε αυτή την απόφαση, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι ότι οι έλεγχοι που έγιναν από κλιμάκια μηχανικών της ΚΤΥΠ (Κτιριακής Υποδομές ΑΕ) και ΟΑΣΠ έδειξαν ότι τα κτίρια συμπεριφέρθηκαν πάρα πολύ καλά στη συνεχιζόμενη σεισμική ακολουθία, παρά το γεγονός ότι μερικά από αυτά είναι παλιά – ιστορικά κτίρια.

Τα σχολεία αναμένεται να ανοίξουν την Τρίτη μετά την Καθαρά Δευτέρα.

Την επόμενη Δευτέρα θα ληφθούν οι αποφάσεις για το πως θα διαμορφωθεί η κατάσταση για τη λειτουργία των λιμανιών- Αθηνιός, Αμμούδι, Αρμένι, Παλαιός λιμένας Φηρών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.