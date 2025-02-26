ΟΑΣΑ: Απομακρύνθηκε από τη θέση του ο οδηγός που άφησε ανήλικο να οδηγήσει το λεωφορείο

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΟΑΣΑ αναφορικά με το περιστατικό, κατά το οποίο οδηγός λεωφορείου άφησε ανήλικο να οδηγήσει το όχημα χθες, Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, τονίζοντας «πως δεν συνάδει με τους αυστηρούς κανόνες ασφάλειας του Οργανισμού».

Συγκεκριμένα, με αφορμή καταγγελία επιβάτη ότι χθες Τρίτη 25/2 σε δρομολόγιο της γραμμής 749, ο οδηγός του λεωφορείου φέρεται να άφησε έναν ανήλικο να οδηγήσει το όχημα, ο ΟΑΣΑ προχώρησε άμεσα στη διερεύνηση του περιστατικού και τον έλεγχο του συγκοινωνιακού φορέα και προχώρησε άμεσα στην απομάκρυνση του συγκεκριμένου οδηγού από τη θέση του.

«Ο ΟΑΣΑ καταδικάζει κάθε συμπεριφορά που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών και είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με τους κανόνες λειτουργίας του. Ταυτόχρονα διαβεβαιώνει το επιβατικό κοινό και τους πολίτες ότι εφόσον διαπιστώνεται συμπεριφορά που δεν συνάδει με τους αυστηρούς κανόνες ασφαλείας του Οργανισμού, οι κυρώσεις είναι βαρύτατες» καταλήγει η ανακοίνωση του ΟΑΣΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το απίστευτο περιστατικό κατήγγειλε γυναίκα στην εκπομπή live You στον ΣΚΑΪ, σύμφωνα με την οποία οδηγός λεωφορείου του ΟΑΣΑ έδωσε το τιμόνι σε ανήλικο.

Το συμβάν που έχει καταγραφεί σε δύο βίντεο, έγινε σε λεωφορείο στη γραμμή 749 «Οικισμός Γεννηματά-Σταθμός Προαστιακού» το βράδυ της Τρίτης (25.02.25) στο Μενίδι.

Σύμφωνα με την ίδια, στο βίντεο που δείχνει το δρομολόγιο των 21:25 που πέρασε 21:36 από τη στάση στην οποία επιβιβάστηκε η καταγγέλλουσα, φαίνεται ένα αγόρι ηλικίας περίπου 12-13 ετών να είναι όρθιο δίπλα στο κάθισμα του οδηγού.

Σε ένα άλλο βίντεο, το οποίο έχει στην κατοχή της η γυναίκα και τραβήχτηκε από άλλο σημείο, φαίνεται ένα παιδί να βρίσκεται στη θέση του οδηγού, με τον οδηγό δίπλα του.

Όπως είπε η γυναίκα, η ίδια διαπίστωσε ότι το παιδί οδηγούσε όταν «στη διασταύρωση κοντά στο Ίδρυμα Αναπήρων, δεν μπορούσε να στρίψει. Εκεί ο οδηγός τράβηξε χειρόφρενο, τον σήκωσε από τη θέση, έκανε όπισθεν και πήρε μετά τη στροφή», ανέφερε χαρακτηριστικά

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

