Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο ο Τούρκος που επέζησε από τη μαφιόζικη επίθεση

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε ο 39χρονος Τούρκος που επέζησε της δολοφονικής επίθεσης με πυροβολισμούς που στοίχισε τη ζωή σε έναν συμπατριώτη του, χθες το μεσημέρι, στην περιοχή των ΚΤΕΛ "Μακεδονία", στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και όπλων. Η πρώτη πράξη αφορά μικροποσότητα χασίς που βρέθηκε στην κατοχή του και η δεύτερη για έναν σουγιά που είχε μαζί του, όπως και για ένα πυροβόλο όπλο που φέρεται να βρέθηκε στο σπίτι του στην Αθήνα, κατά τις έρευνες που διεξήγαγε η ΕΛ.ΑΣ. μετά τη δολοφονική επίθεση.

Η δίκη του 39χρονου (κουρδικής καταγωγής) ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης αναβλήθηκε για την Παρασκευή, έπειτα από αίτημα που υπέβαλε ο ίδιος προκειμένου να προετοιμαστεί, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε τη διατήρηση της κράτησής του μέχρι τότε. Όπως δήλωσε στο δικαστήριο, διαμένει μόνιμα στην Αθήνα ως αιτών πολιτικού ασύλου.

Εξεταζόμενος από αστυνομικούς της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος που ερευνούν την υπόθεση δολοφονίας του συμπατριώτη του, ο 39χρονος φέρεται να κατέθεσε ότι δεν έχει καμία σχέση με εγκληματικές πράξεις, ούτε έχει διαφορές με κάποιον, ενώ δήλωσε άγνοια ως προς το κίνητρο του δράστη ή των δραστών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι με τον νεκρό συμπατριώτη του ήταν φίλοι κι ότι βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη για προσωπικούς λόγους.

Στο μεταξύ, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια Τούρκων υπηκόων στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για άτομα που είτε προσήχθησαν είτε απασχόλησαν τις διωκτικές Αρχές κατά το παρελθόν, χωρίς όμως να προκύπτει σύνδεσή τους με τη δολοφονία.

Όπως έγινε γνωστό, στη Θεσσαλονίκη έγιναν εκτός από την παραπάνω περίπτωση του 39χρονου άλλες 8 συλλήψεις- έξι για διάφορα ποινικά αδικήματα όπως (κατά περίπτωση) για οπλοκατοχή, ναρκωτικά ή πλαστά έγγραφα και δύο για διοικητική απέλαση.

