Στη σύλληψη ενός άνδρα για απάτη, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, οι οποίοι παράλληλα εξιχνίασαν έξι ακόμα ανάλογες υποθέσεις

Σύμφωνα με την αστυνομία, χθες το πρωί, ηλικιωμένη γυναίκα δέχθηκε κλήση από άγνωστο, που προσποιήθηκε τον γιατρό και επικαλούμενος δήθεν τραυματισμό στενού συγγενικού της προσώπου, την έπεισε να καταβάλει το χρηματικό ποσό των 10 χιλιάδων ευρώ για την χειρουργική επέμβαση, στην οποία έπρεπε να υποβληθεί. Η ηλικιωμένη υπό το κράτος σύγχυσης και φόβου παρέδωσε, κατόπιν τηλεφωνικών οδηγιών, σε άγνωστο άτομο το ανωτέρω χρηματικό ποσό.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση, ταυτοποιήθηκε ο συλληφθείς ως ο δράστης που παρέλαβε το παραπάνω χρηματικό ποσό, ενώ από τη συνεχιζόμενη αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι, από το πρωί της περασμένης Κυριακής, ο συγκεκριμένος άνδρας με έναν ακόμα αλλοδαπό, είχαν συνεργαστεί με σκοπό την τέλεση απατών κατ' εξακολούθηση, και τον προσπορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους, διαπράττοντας επιπλέον έξι περιπτώσεις απόπειρας απάτης.

'Αμεσα, στήθηκε επιχείρηση όπου αναζητήθηκε, εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 9.920 ευρώ το οποίο αποδόθηκε στην παθούσα.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου. Με αφορμή το νέο περιστατικό, η Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, συμβουλεύει τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιπτώσεις που μέσω τηλεφώνου, τους ζητούν την καταβολή χρηματικών ποσών ή την παροχή στοιχείων λογαριασμών ή κωδικών, για την πραγματοποίηση συναλλαγών, όπως και να ενημερώνουν άμεσα τις αστυνομικές Αρχές σε κάθε περίπτωση που αντιλαμβάνεστε τέτοιες συμπεριφορές, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.