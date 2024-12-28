Αίρονται οι περιορισμοί της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους έως των 3,5 τόνων, στο ρεύμα πορείας με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα επί του οδικού άξονα του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, από τα Διόδια Μαλγάρων έως τον Κόμβο Κλειδίου που είχαν τεθεί σε ισχύ ενόψει εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με Απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Εξακολουθεί να ισχύει, η υποχρέωση εφοδιασμού των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά.

Οι οδηγοί όλων των οχημάτων προς αποφυγή ταλαιπωρίας και δημιουργίας κυκλοφοριακών προβλημάτων οφείλουν να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

