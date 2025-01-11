Την 79χρονη σύζυγό του κατηγορείται ότι επιχείρησε να σκοτώσει με κουζινομάχαιρο ένας 87χρονος στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Ο ηλικιωμένος που είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι λόγω προβλημάτων υγείας και κατά πληροφορίες φαίνεται να μην έχει πνευματική διαύγεια, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Την ίδια ώρα, η 79χρονη παθούσα νοσηλεύεται σε καταστολή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας τού «Ιπποκράτειου» Νοσοκομείου, έπειτα από χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη, καθώς έφερε τραύμα τραχήλου. Η κατάστασή της φαίνεται να σταθεροποιήθηκε αλλά εξακολουθεί να παραμένει κρίσιμη.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο διαμέρισμα όπου διαμένει το ηλικιωμένο ζευγάρι. Η 'Αμεση Δράση της ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε από συγγενικό πρόσωπο των ηλικιωμένων, στο οποίο απευθύνθηκε η οικιακή βοηθός που επιβλέπει περιστασιακά το ζεύγος και βοηθάει στην φροντίδα τους.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η 58χρονη οικιακή βοηθός εντόπισε την ηλικιωμένη ξαπλωμένη στο νοσοκομειακό κρεβάτι όπου είναι καθηλωμένη τα τελευταία χρόνια. Η 79χρονη φέρεται να έφερε εκτεταμένες εκχυμώσεις στο πρόσωπο και τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι. Η παθούσα φέρεται να ανέφερε στην 58χρονη, ότι ο σύζυγός της προσπάθησε να την σκοτώσει.

Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκε ο 87χρονος να κείτεται στο πάτωμα σε εμβρυική στάση. Δίπλα του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι κουζίνας συνολικού μήκους 30 εκατοστών και μήκος λάμας 21 εκατοστών το οποίο έφερε ίχνη αίματος.

Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο, ερεύνησαν το διαμέρισμα και δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης. Εκτός από το κουζινομάχαιρο, κατασχέθηκαν άλλα δύο μαχαίρια κουζίνας για να διαπιστωθεί εάν συνδέονται με το συγκεκριμένο περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.