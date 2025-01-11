Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Κυριακή (12-01-25) έως την Τρίτη (14-01-25) στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές κυρίως στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά ηπειρωτικά καθώς και στα ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στη βόρεια Ελλάδα από το βράδυ της Κυριακής και τη Δευτέρα θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Η θερμοκρασία το τριήμερο θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια της τάξης των 9 με 10 βαθμών και στα υπόλοιπα κατά 3 με 5 βαθμούς Κελσίου, επανερχόμενη σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Τα έντονα φαινόμενα την Τρίτη (14-01-25) βαθμιαία θα περιοριστούν στα νότια και θα εξασθενήσουν.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-01-2025

α) ΒΡΟΧΕΣ - ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ

Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, βαθμιαία στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά και βόρεια), τις Σποράδες, την βόρεια Εύβοια και από το απόγευμα πρόσκαιρα στην ανατολική Μακεδονία, το νότιο Ιόνιο και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

β) ΧΙΟΝΙΑ

Στη δυτική Μακεδονία ιδιαίτερα πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές- ημιορεινές περιοχές από το πρωί έως το μεσημέρι και βαθμιαία και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη χιονοπτώσεις θα σημειωθούν αρχικά στα ορεινά, από το μεσημέρι στα ημιορεινά και προς το βράδυ και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία (ιδιαίτερα τη δυτική) χιόνια θα πέσουν από το μεσημέρι στα ορεινά και τα ημιορεινά.

γ) ΑΝΕΜΟΙ

Τοπικά θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν από το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο.

δ) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Η θερμοκρασία βαθμιαία θα σημειώσει πτώση στη βόρεια Ελλάδα της τάξεως των 6 με 7 βαθμών Κελσίου και 3 με 4 βαθμών στην κεντρική χώρα.

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-01-2025

α) ΒΡΟΧΕΣ - ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στο Ιόνιο (κυρίως το νότιο), τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, την Πελοπόννησο και βαθμιαία στη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά), τις Σποράδες και την Εύβοια.

β) ΧΙΟΝΙΑ

Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τοπικά σε ορεινές- ημιορεινές περιοχές και κατά τόπους θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά.

γ) ΑΝΕΜΟΙ

Στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν θυελλώδεις ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ.

δ) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και βόρεια της τάξεως των 3 με 4 βαθμών.

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-01-2025

Οι χιονοπτώσεις στα βόρεια βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά - ημιορεινά της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας, ενώ οι βροχοπτώσεις θα περιοριστούν στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο εντάσεως 8 με 9 και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα και δε θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 4 με 5 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 09 με 10 βαθμούς Κελσίου.

