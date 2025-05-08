Με τη θερμοκρασία να έχει ανέβει σημαντικά τις τελευταίες ημέρες μια τολμηρή γυναίκα αποφάσισε να δροσιστεί για λίγο κάνοντας παράλληλα και ένα λουσιματάκι στον... Θερμαϊκό Κόλπο στη Θεσσαλονίκη.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο TikTok, φαίνεται η κοπέλα να έχει φορέσει το μαγιό της, να έχει πάρει τα σαμπουάν της και να έχει βουτήξει σε μια άκρη του Θερμαϊκού κοντά στην πλατεία Ελευθερίας. σαν να είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό.

Δείτε το απόσπασμα

Πηγή: skai.gr

