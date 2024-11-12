Θεσσαλονίκη: 53χρονη έκανε «stalking» σε δημοσιογράφο επί 15 χρόνια

Σε «σκιά» μιας δημοσιογράφου – ραδιοφωνικής παραγωγού είχε μετατραπεί τα τελευταία 15 χρόνια μία 53χρονη ακροάτριά της: της έστελνε λουλούδια, κοσμήματα και διάφορα δώρα στη δουλειά της, την καλούσε στο τηλέφωνο και την επισκεπτόταν την ημέρα των γενεθλίων της στο σπίτι της, επιδιώκοντας συνεχώς την επαφή μαζί της αδιαφορώντας για την προσωπική της ζωή.

Παρότι η παθούσα προσέφυγε τα τελευταία χρόνια στη Δικαιοσύνη με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για να μην την πλησιάζει, η «θαυμάστρια» έδειξε να μην πτοείται.

Όταν τα τελευταία 24ωρα την κάλεσε στον ραδιοφωνικό σταθμό, όπου εργάζεται, ζητώντας να μιλήσει μαζί της στον «αέρα», η δημοσιογράφος απευθύνθηκε στην αστυνομία καταθέτοντας μήνυση.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η 53χρονη συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία και κάθισε στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, το οποίο την καταδίκασε σε 12 μήνες φυλάκιση για απειλή μέσω επίμονης παρακολούθησης.

Το Δικαστήριο δεν ανέστειλε την ποινή αλλά αποφάσισε να χορηγήσει αναστολή στην εκτέλεσή της ενόψει του Εφετείου, υπό τον όρο όμως να μην πλησιάζει την καταγγέλλουσα και να μην επικοινωνεί με οποιανδήποτε τρόπο μαζί της.

«Φοβάμαι, έχω θέμα με τη δουλειά μου. Εργάζομαι 19 χρόνια και δεν έχω δώσει ποτέ δικαιώματα. Ήρθε στη δουλειά μου, ήρθε στο σπίτι μου, φοβάμαι πολύ, δεν ξέρω πώς θα ξυπνήσει την επόμενη μέρα και τι θα κάνει. Αυτό γίνεται από το 2009, δεν αντέχω άλλο, φοβάμαι για τη σωματική μου ακεραιότητα και τη δουλειά μου», κατέθεσε η παθούσα ενώπιον του Δικαστηρίου.

Περιγράφοντας τον εφιάλτη που βιώνει όλα αυτά τα χρόνια με κάποια διαστήματα ανάπαυλας, όπως ανέφερε η ίδια, είπε:

«Λόγω του επαγγέλματός μου είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία, αόριστη. Βρήκε το τηλέφωνό μου από τη μητέρα μου και άρχισε να κάνει πολλά τηλεφωνήματα όλη την ημέρα. ‘Αλλαξα τηλέφωνο, μετακόμισα σε άλλη περιοχή. Συνέχισε να κάνει τα ίδια. Μου στέλνει λουλούδια, δώρα, γλυκά, ρολόγια, κοσμήματα. Δεν παρέλαβα τίποτα. Έφτασε στο σημείο να έρθει στο σπίτι μου την ημέρα των γενεθλίων μου αφήνοντας σοκολατάκια και τριαντάφυλλα».

Όπως πρόσθεσε η καταγγέλλουσα, απευθύνθηκε στην αστυνομία ζητώντας να κάνουν συστάσεις στην 53χρονη κι εκείνη απάντησε ότι «δεν κατάλαβε ότι ενοχλεί» ενώ ζήτησε συγγνώμη. Αφού συνέχισε την ίδια συμπεριφορά, με επισκέψεις στον ραδιοφωνικό σταθμό, απευθύνθηκε το 2023 σε δικηγόρο, με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, και εσχάτως με μήνυση που ενεργοποίησε τη διαδικασία της σύλληψης.

Στην απολογία της η 53χρονη κατηγορούμενη ζήτησε για άλλη μία φορά συγγνώμη, τονίζοντας ότι δεν ήθελε να ενοχλήσει ούτε να παρακολουθήσει τη δημοσιογράφο.

«Ως φίλη την ήθελα. Ήμουν σε μια δύσκολη φάση, ζητούσα παρέα. Έμπαινε στο σπίτι μου μέσω του ραδιοφώνου. Ένιωθα ένα δέσιμο. Όλα τα έκανα για να χαρεί, όχι για να νιώσει απειλή», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

