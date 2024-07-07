Ανάστατοι είναι οι πολίτες στη Λάρισα λόγω των ιπτάμενων κατσαριδών που φαίνεται ότι έχουν κατακλύσει - γα δεύτερη φορά από τον Ιούνιο - την πόλη, μετά τις συνεχόμενες ημέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Οι ευμεγέθεις κατσαρίδες με τα κόκκινα φτερά με την επιστημονική ονομασία «Periplaneta americana» είναι το μεγαλύτερο είδος κατσαρίδας που εντοπίζεται στη χώρα μας και έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων της θεσσαλικής πόλης, οι οποίοι «σφραγίζουν» νεροχύτες και σιφώνια προκειμένου να εμποδίσουν τα έντομα να μπουν στα σπίτια και τα μαγαζιά τους.

Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο που ανήρτησαν στο διαδίκτυο κάτοικοι, με πλάνα από σπίτια και πάρκο της πόλης, τα οποία έχουν δεχθεί «επιδρομή» από τις κατσαρίδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.