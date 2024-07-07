Σεισμός στην Κυλλήνη

Για τον σεισμό των 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες το βράδυ ανοιχτά της Κυλλήνης και ταρακούνησε εκτός από την Ηλεία, την Ζάκυνθο και την Αχαΐα, μίλησε σήμερα στον ΣΚΑΪ o καθηγητής φυσικών καταστροφών Ευθύμης Λέκκας.

Όπως είπε, πρόκειται για μία περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, ίσως από τις πιο μεγάλες στην Ελλάδα , την οποία οι επιστήμονες παρακολουθούν συνεχώς, στενά.

Από χθες το βράδυ μάλιστα έχουν γίνει 58 μετασεισμοί, μικρότερου μεγέθους από τον αρχικό και ο καθηγητής εμφανίστηκε καθησυχαστικός.

«Δεν ανησυχούμε. Τα κτίρια σε Ηλεία και Ζάκυνθο αντέχουν μεγαλύτερους σεισμούς, είναι πιο καινούρια και σύμφωνα με τις αντισεισμικές προδιαγραφές, μετά τις καταστροφές την δεκαετία του 90» δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο Ευθύμης Λέκκας.

«Κατά πάσα πιθανότητα ο χθεσινός ήταν ο κύριος σεισμός αλλά πρέπει να περάσουν άλλες 24 ώρες για να τεκμηριώσουμε αυτή την προσέγγιση» τόνισε.



