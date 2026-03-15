Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατά τις νυχτερινές ώρες θα τεθούν σε ισχύ στη γραμμή 2 του μετρό, από σήμερα Κυριακή, στο τμήμα «Ομόνοια-Ακρόπολη», λόγω των εργασιών για το έργο αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο μετρό της Αθήνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, από σήμερα Κυριακή 15 Μαρτίου έως και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, το τμήμα μεταξύ των σταθμών Ομόνοια και Ακρόπολη θα παραμένει εκτός λειτουργίας κατά τις βραδινές ώρες. Συγκεκριμένα, από Κυριακή έως Πέμπτη, οι σταθμοί Ομόνοια (Γραμμή 2), Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα (Γραμμή 2) και Ακρόπολη θα κλείνουν για το κοινό στις 21:40, δηλαδή περίπου δυόμισι ώρες νωρίτερα από το προγραμματισμένο τέλος της κυκλοφορίας.

Ο σταθμός «Σύνταγμα» θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 3 «Δημοτικό Θέατρο - Δουκίσσης Πλακεντίας - Αεροδρόμιο» και ο σταθμός «Ομόνοια» για τη γραμμή 1 «Κηφισιά - Πειραιάς».

Η κίνηση των συρμών στη γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη - Μεταξουργείο» και «Ελληνικό - Συγγρού Φιξ».

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο των σταθμών θα αναχωρούν ως εξής:

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:25

(από Ομόνοια στις 21:36, από Πανεπιστήμιο στις 21:38, από Σύνταγμα στις 21:40 και από Ακρόπολη στις 21:41).

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:20

(από Ακρόπολη στις 21:36, από Σύνταγμα στις 21:38, από Πανεπιστήμιο στις 21:39 και από Ομόνοια στις 21:41).

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών στο τμήμα Μεταξουργείο – Συγγρού Φιξ, ο ΟΑΣΑ θα δρομολογήσει προσωρινά τη λεωφορειακή γραμμή Χ16 «Στ. Μετρό Συγγρού Φιξ – Στ. Μετρό Μεταξουργείο». Η γραμμή θα λειτουργεί από Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.

Στην κατεύθυνση Συγγρού Φιξ – Μεταξουργείο τα λεωφορεία θα πραγματοποιούν στάσεις στους εξής σταθμούς: Συγγρού Φιξ, Ακρόπολη, Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο (νέα προσωρινή στάση στην οδό Πανεπιστημίου μεταξύ Σίνα και Κοραή), Ομόνοια και Μεταξουργείο (προσωρινή στάση στην πλατεία Καραϊσκάκη).

Στην κατεύθυνση Μεταξουργείο – Συγγρού Φιξ, οι στάσεις θα είναι: Μεταξουργείο (πλατεία Καραϊσκάκη), Ομόνοια, Πλατεία Κλαυθμώνος, Σύνταγμα, Ακρόπολη (προσωρινή στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας) και Φιξ (προσωρινή στάση επί της οδού Καλλιρρόης στο ύψος του σταθμού Τραμ).

Οι αρμόδιοι φορείς επισημαίνουν ότι οι προσωρινές ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση των έργων αναβάθμισης του δικτύου, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των καθημερινών μετακινήσεων των επιβατών.

Πηγή: skai.gr

