Βαρύ είναι το κλίμα στη Θεσσαλονίκη, όπου συγγενείς και φίλοι και γνωστοί ετοιμάζονται να πουν σήμερα, Κυριακή, το τελευταίο αντίο στον 20χρονο που έχασε τη ζωή του μετά το αιματηρό επεισόδιο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Η κηδεία του άτυχου νέου θα τελεστεί στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Συκεών.

Παράλληλα, ο 23χρονος φερόμενος δράστης έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Αντιμετωπίζοντας τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και της παράνομης οπλοκατοχής-οπλοχρησίας (η πρώτη κακουργηματική ή άλλες δύο πλημμεληματικές), η εισαγγελέας ποινικής δίωξης τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Μέχρι να απολογηθεί παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το αιματηρό επεισόδιο φαίνεται να έχει οπαδική «χροιά», καθώς δίωξη με τον νέο Αθλητικό Νόμο ασκήθηκε και εις βάρος δύο ακόμη προσώπων που βρίσκονταν μαζί με το 20χρονο θύμα και περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία.

Πιο συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένες κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημμελήματος και αφορούν τις πράξεις της διακεκριμένης περίπτωσης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη (από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου).

Από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, το πρώτο έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, ενώ το δεύτερο παραμένει άγνωστο. Αναμένεται δε, να κληθούν από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση για να δώσουν εξηγήσεις για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν.

Οι ίδιες δικαστικές πηγές απέκλεισαν την εκδοχή το φονικό να συνδέεται με την υπόθεση των αυτοαποκαλούμενων «αυτόκλητων τιμωρών παιδόφιλων»- δικογραφία που είχε σχηματιστεί πρόσφατα από τις αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης και στην οποία περιλαμβανόταν το 20χρονο θύμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.