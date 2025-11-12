Θεσσαλονίκη: 17χρονη επιτέθηκε σε οδηγό ταξί για να τον ληστέψει

Συνελήφθη μια 17χρονη χθες τα ξημερώματα μετά από επίθεση σε οδηγό ταξί στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης 17χρονη Ρομά, η οποία χθες (11-11-2025) τα ξημερώματα εισήλθε με έτερο άτομο σε ΤΑΞΙ στο κέντρο της πόλης και κατά την άφιξή τους στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας, επιτέθηκαν στον οδηγό τραυματίζοντάς τον ελαφρά, ενώ του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, 2 κινητά τηλέφωνα και το κλειδί του αυτοκινήτου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.