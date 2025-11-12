Δύο ανήλικοι στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό στα σχολεία τους

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν χθες, Τρίτη δύο ανήλικοι μετά από άγριο ξυλοδαρμό που δέχτηκαν εντός των σχολείων τους.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο στον Άλιμο όταν ένας 15χρονος μαθητής δέχτηκε επίθεση στην αυλή του σχολείου του από δύο κουκουλοφόρους εξωσχολικούς.Σύμφωνα με πληροφορίες ο 15χρονος δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον ανήλικο στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες πριν αποχωρήσει αφού η μητέρα του υπέγραψε για να του δοθεί εξιτήριο.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο του Ζωγράφου μετά από συμπλοκή μαθητών σε προαύλιο χώρο που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 12χρονος και να μεταφερθεί επίσης στο νοσοκομείο.

