Ένας 16χρονος οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο στις Συκιές Θεσσαλονίκης, κι όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ελέγξουν εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα κινούμενος ανάποδα σε μονόδρομο με σκοπό να διαφύγει. Το όχημα ακινητοποιήθηκε τελικά, ενώ ο ανήλικος συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Νεάπολης - Συκεών.

