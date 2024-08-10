Oριοθετημένη είναι η φωτιά που ξέσπασε αργά το απόγευμα σε πευκοδάσος κοντά στον οικισμό στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση σε όλη την περιφέρεια Ηπείρου, με οχήματα και πυροσβέστες να κατευθύνονται στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή εναέριων μέσων.

Πριν νωρίτερα έφτασε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν, εάν χρειαστεί, τις οδηγίες των Αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 12 οχήματα ενώ ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν 7 αεροσκάφη.

⚠️ Activation of 112 - Emergency Number



🔥 Wildfire in your area



🆘 If you are in the area of #Sagiada, Municipality of #Filiates, #Thesprotia, stay alert



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki @hellenicpolice https://t.co/1owmV5Xeas — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2024

Πηγή: skai.gr

