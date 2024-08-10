Λογαριασμός
Οριοθετημένη η φωτιά στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας κοντά σε σπίτια – Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής

Το 112 καλεί τους στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα 

UPDATE: 22:27
Φωτιά

Oριοθετημένη είναι η φωτιά που ξέσπασε αργά το απόγευμα σε πευκοδάσος κοντά στον οικισμό στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση σε όλη την περιφέρεια Ηπείρου, με οχήματα και πυροσβέστες να κατευθύνονται στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή εναέριων μέσων.

Πριν νωρίτερα έφτασε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν, εάν χρειαστεί, τις οδηγίες των Αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 12 οχήματα ενώ ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν 7 αεροσκάφη.

