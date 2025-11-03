Ένας 55χρονος άνδρας κατηγορείται ότι το απόγευμα της Κυριακής πυροβόλησε εναντίον των ανήλικων, που έπαιζαν σε γήπεδο 5Χ5 κοντά στο σπίτι του στην Επανομή Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματίσει ελαφρά έναν 15χρονο μαθητή. Τα σκάγια τραυμάτισαν το παιδί στα πόδια στο χέρι και στο στήθος.

Άμεσα στην περιοχή έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 15χρονο στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Το δημοτικό γήπεδο βρίσκεται ανάμεσα στο σπίτι του 55χρονου και το 3ο Νηπιαγωγείο Επανομής και αποτελεί αγαπημένο τόπο των παιδιών της γειτονιάς για παιχνίδι, κάτι που όπως φαίνεται ενοχλούσε τον 55χρονο.

Αστυνομικοί του Τμήματος Θερμαϊκού συνέλαβαν στα πλαίσια του αυτοφώρου τον 55χρονο, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι άνεργος ηλεκτρολόγος.

Ο 55χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος τον παρέπεμψε σε ανακριτή για να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι: «Εγώ είδα μία παρέα να με βρίζει και να φωνάζει “γέρο”. Μετά άρχισαν να πετούν πέτρες. Ήθελα να τους τρομάξω».

Ο εισαγγελέας παρέπεμψε τον 55χρονο να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο με τις κατηγορίες της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Η δίκη αναβλήθηκε για την επομένη και ως τότε κρατείται.

Πηγή: skai.gr

