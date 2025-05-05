Με αισθήματα ιδιαίτερης ικανοποίησης και αισιοδοξίας για τη φετινή τουριστική περίοδο, ο Οργανισμός Τουρισμού Θάσου υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο «Μέγας Αλέξανδρος» της Καβάλας τις δυο πρώτες πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο των πτητικών προγραμμάτων της TUI.

Οι πρώτοι 350 Άγγλοι επισκέπτες κατέφθασαν στο πανέμορφο νησί της Θάσου με πτήσεις από το Μάντσεστερ και το Λονδίνο, σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο την επίσημη έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν.

Οι τουρίστες έγιναν δεκτοί με θερμή υποδοχή από τους εκπρόσωποι του Οργανισμού Τουρισμού Θάσου, τουριστικούς φορείς της περιοχής, καθώς και τοπικούς επαγγελματίες που τους πρόσφεραν στο αεροδρόμιο τοπικά κεράσματα, ενημερωτικά φυλλάδια και ένα πρώτο χαμόγελο ελληνικής φιλοξενίας.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θάσου Γιάννης Μαρκιανός τόνισε τη σημασία αυτής της πρώτης αφίξεως λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον τουρισμό της Θάσου. Οι πρώτες πτήσεις της TUI αποτελούν το εναρκτήριο λάκτισμα μιας περιόδου που όλοι προσδοκούμε να είναι δυναμική και δημιουργική. Οι ενέργειες προβολής και στρατηγικής συνεργασίας με μεγάλους τουριστικούς ομίλους αποδίδουν καρπούς και ενισχύουν τη θέση της Θάσου στον διεθνή τουριστικό χάρτη, ως ποιοτικό, αυθεντικό και βιώσιμο τουριστικό προορισμό».

Η TUI, ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς πράκτορες παγκοσμίως, συνεχίζει και φέτος να στηρίζει ενεργά την τουριστική κίνηση προς τη Θάσο, προσφέροντας απευθείας συνδέσεις και ανταγωνιστικά πακέτα διακοπών για τους Βρετανούς τουρίστες, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια φαίνεται να δείχνουν σταθερή προτίμηση στο καταπράσινο νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Η τουριστική περίοδος του 2025 προδιαγράφεται ιδιαίτερα ενθαρρυντική για το νησί της Θάσου, με τους επαγγελματίες του κλάδου να ευελπιστούν σε αύξηση των αφίξεων, παρατείνοντας και διευρύνοντας τη διάρκεια της σεζόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

