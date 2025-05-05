Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στα δυο ρεύματα Κηφισού ανάμεσα στο Αιγάλεω και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στα δυο ρεύματα Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων από Νομισματοκοπείο προς το τρίγωνο Φειδιππίδου, στα δυο ρεύματα Κηφισίας, κυρίως ανάμεσα στην Πανόρμου και τη Φιλοθέη.

Δυσκολίες υπάρχουν και στον ανοδικό άξονα Συγγρού-Αρδηττού-Β. Κωνσταντίνου, στον άξονα Πειραιώς-Σταδίου, στον Σκαραμαγκά, στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου, στη Βουλιαγμένης από τη Χαραυγή προς την Καλλιρρόης και στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Ελληνικού, του Αλίμου και του Νέου Φαλήρου.

Πηγή: skai.gr

