Δύο 19χρονοι κατηγορούνται για περιστατικό ξυλοδαρμού που κατήγγειλε εις βάρος του 52χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου, τον περασμένο μήνα, στο Τριάδι, στη Θεσσαλονίκη.

Το επεισόδιο, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα οδηγό, συνέβη όταν έκανε παρατήρηση στους κατηγορούμενους νεαρούς να απομακρύνουν τη δίκυκλη μηχανή τους από στάση λεωφορείου, επειδή εμπόδιζε.

Ο οδηγός του λεωφορείου νοσηλεύτηκε για 3 μέρες και, μετά το εξιτήριο, κατήγγειλε το συμβάν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Η ταυτοποίηση του πρώτου 19χρονου έγινε άμεσα από τις Αρχές και τώρα ταυτοποιήθηκε και ο δεύτερος, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία διαβιβάζεται στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

