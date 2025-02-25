Φορτηγό γκρέμισε μεταλλική πεζογέφυρα στην Εθνική Οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων στο ύψος της Νεάπολης Αγρινίου, το πρωί της Τρίτης 25 Φεβρουαρίου με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο και να επικρατήσει αναστάτωση.

Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται το φορτηγό προσέκρουσε στη γέφυρα, την παρέσυρε και το αποτέλεσμα ήταν να καταρρεύσει.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 11:00 π.μ και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή δύναμη Πυροσβεστικής και Τροχαίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.