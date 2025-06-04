Ο Μάρκος Παλαμάρης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, αλλά έχει καταγωγή από την Τήνο και συγκεκριμένα από το χωριό Στενή.

Ήταν καθηγητής στη Λεόντειο και, μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, άφησε τη ζωή στην πρωτεύουσα για να προσφέρει στο νησί του κάτι από την ψυχή του: Δημιούργησε το SOUL OF TINOS (περιηγήσεις, εκθέσεις, εκδηλώσεις) με στόχο την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της Τήνου και τη βιωσιμότητα του νησιού. Περπατήσαμε μαζί του και συνομιλήσαμε με την ψυχή του χωριού, δηλαδή τους κατοίκους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.